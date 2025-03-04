دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند يتقدم على ليل بهدف في الشوط الأول

يتقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره ليل الفرنسي، بهدف نظيف في الشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم أديمي هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 22.

تشكيل بوروسيا دورتموند امام ليل

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ايمري تشان، نيكو شلوتيربيك، دانيال سفينسون.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، باسكال جروس، كريم أديمي، جوليان براندت، جيمي بينو جيتنز.

خط الهجوم: سيرهو جيراسي.

تشكيل ليل أمام بوروسيا دورتموند

وجاء تشكيل ليل كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: توماس مونييه، بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ايسمايلي.

خط الوسط: نجالايل موكاو، بنيامين اندري، أيوب بوعدي، هاكون أرنار هارالدسون، ايثان مبابي.

خط الهجوم: جوناثان دايفيد

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد ليل مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

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