أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يهزم إنبي بالدوري، صلاح يقود ليفربول في مواجهة باريس سان جيرمان، ومصير تريزيجيه من معسكر منتخب مصر

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التى نشرتها فيتو على مدار اليوم وجاءت كالتالي.

الزمالك يهزم إنبي بثلاثية

حقق الزمالك الفوز الأول تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني على حساب إنبي بثلاثة دون رد على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبعد 3 تعادلات في 3 مباريات سابقة للزمالك، سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك الهدف الأول في شباك إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ثم سجل ناصر منسي مهاجم الزمالك الهدف الثاني في مرمى إنبي بالدقيقة 66 وقبل نهاية اللقاء سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث والثاني له ليؤمن النقاط الثلاث للزمالك.

عصام الحضري يثير الجدل حول مبادئ النادي الأهلي

علق عصام الحضري، على صورة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، قائلا مبادئ الأهلي كانت لا تتجزأ، والنادي الأهلي كانت له مبادئه وقيمه، والتي أصبحت حسب المزاج والهوى الآن، وبقول للمسئولين عن النادي خلي عندكم مبدأ".

وأضاف "الحضري"، خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة النهار: إن الكابتن صالح سليم والمهندس محمود طاهر هما اللذان صنعا مبادئ النادي الأهلي، لكن بعدها بدأت القيم والمبادئ تتجزأ، والدليل وجود إمام عاشور في الأهلي.

وتابع: "إمام عاشور من الناس اللي أساءت للنادي الأهلي وإعلامه وجماهيره، وأيضا رئيس النادي نفسه محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، وبالرغم من ذلك موجود في النادي، والكيان له احترامه لا يجب على أحد التحدث عنه".

قائمة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

الدفاع: كوانساه، روبرتسون، تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، ديفيز، أرنولد.

الوسط: إليوت، إندو، جرافنبيرخ، جونز، ماكونيل، سوبوسلاي، ماك أليستر، نيوني.

الهجوم: نونيز، جاكبو، كييزا، صلاح، دياز، جوتا.

أهلي جدة يهزم الريان في غياب تريزيجيه

فاز أهلي جدة السعودي على نظيره الريان القطري، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وغاب محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الريان القطري، عن تشكيل فريقه في مباراة أهلي جدة بسبب الإصابة بكدمة، على أن يعود لتشكيل الفريق في المباراة المقبلة يوم 7 مارس أمام الخور في الدوري القطري، ومباراة العود أمام الأهلي السعودي يوم 11 مارس.

أحرز أهلي جدة هدف التقدم في الدقيقة 29، عن طريق وينديرسون جالينو من صناعة روبرت فيرمينو.

وفي الدقيقة 33، واصل فيرمينو تألقه ليصنع الهدف الثاني لزميله رياض محرز، لينهي الفريق السعودي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض فريق الريان في تقليص الفارق بهدف أحرزه روجر جيديس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 81، عاد أهلي جدة عاد وأحرز الهدف الثالث إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز فراس البريكان هدف أهلي جدة الثالث لينتهي اللقاء بفوز الفريق السعودي 3 / 1.

تريزيجيه يلحق بمعسكر منتخب مصر

كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشخيص إصابة تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني، وحقيقة غيابه عن معسكر الفراعنة المقبل إستعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

وبحسب بيان صادر عن منتخب مصر فإنه من المقرر، أن يشارك تريزيجيه في تدريبات فريقه عقب مباراة الأهلي اليوم، وسيكون جاهز للمشاركة امام لخويا في الدوري القطري في المباراة المقرر لها 7 مارس الجاري، وكذلك مباراة العودة امام اهلي جدة والمقرر لها 11 من نفس الشهر، وبالتالي فإن تريزيجيه سيتواجد بشكل طبيعي في معسكر الفراعنة المقبل

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