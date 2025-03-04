الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

260 جنيها للكيلو، سيارات اللحوم بمراكز المنصورة والسنبلاوين ومحلة دمنة غدا

سيارات اللحوم في
سيارات اللحوم في الدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح غدا، بمركزي المنصورة والسنبلاوين، ومدينة محلة دمنة، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

 

القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

سيارات اللحوم تبيع بسعر 260 جنيه للكيلو 

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رؤساء مركزي المنصورة والسنبلاوين ورئيس مدينة محلة دمنه، فإن سيارات اللحوم تبيع بسعر 260 جنيه للكيلو ابتداءا من الساعة 10 صباح غدا الأربعاء، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات ستتواجد، أمام مسجد الرفاعي بمحلة دمنه، وأمام الوحدة المحلية بمنية محلة دمنه، وأمام الوحدة المحلية ببرهمتوش.

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