مسلسل جودر 2 الحلقة الرابعة، شهريار يشك في شهرزاد وجودر يتحول لمصارع

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “جودر 2”، حول جودر، الذي لا يزال مقيمًا في المملكة التي يحكمها الملك الذي يجسد شخصيته الفنان (مراد مكرم).

وخلال الأحداث، يلتقي الملك بجودر وصديقه ضرغام بينما يتدربان، فيبدأ بالحديث مع جودر، لكن الحوار بينهما يتسبب في استثارته، مما يدفعه إلى الغضب، ونتيجة لذلك، يقرر الملك إقامة مصارعة بين الرجال، وتصارع جودر وضرغام بشراسة، إلا أن جودر يرفض قتل ضرغام، عندها، يأمر الملك بإطلاق النمور لمهاجمة كل من جودر وضرغام معًا، مما يضعهما في موقف شديد الخطورة.

وعلى هامش الحلقة، يبدأ شهريار في الشك بزوجته شهرزاد بسبب حديث نقله إليه كل من محظيته السابقة والسياف الخاص به، حيث أخبراه أن زوجته تتردد على بيت يُقال إنه يخص عشيقها، وتدعي أنها تزور دنيا زاد، بينما تذهب في الحقيقة لمقابلة هذا الرجل.

أما عبد الأحد، فيواصل احتجاز ابنته جوهرة، ورغم محاولات شقيقه التدخل لحل الأزمة، إلا أن عبد الأحد يشعر بالإحباط الشديد، بسبب اختفاء جودر وغدر ابنته.

في الوقت نفسه، يبدأ في البحث عن جودر والنحاس الذي استولى عليه، لكن بحثه لا يثمر عن شيء، فيشعر بالحسرة، خاصة مع اقتراب موعد عودته للبحث عن كنوز شمردل، والذي كان من المفترض أن يتم في اليوم التالي وفقًا لاتفاقه السابق مع جودر.

أما الشمعيون، فهم على وشك الانهيار بسبب تهديد الملك الغطريف لهم برغبته في التخلص منهم، وعلى الرغم من ذلك، يحاولون كسب وده، والتقرب منه، فطلبوا منه العفو، ومنحهم مهلة شهر واحد، ليقدموا له عددًا من الأبقار والعبيد من قومهم مقابل السماح لهم بالبقاء في المملكة.

وفي مشهد آخر، يظهر داهش الذي يرفع يديه بالدعاء، راجيًا من الله أن يخرجه من الأزمة التي يمر بها، على أمل أن يجد خلاصه قريبًا.

تفاصيل أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة الرابعة

دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جودر 2 حول ركوب جودر سفينة معزولين وينتقل معهم إلى مملكة ملكها هو “مراد مكرم” ويحرص ضرغام على مساعدة جودر وتعليمه القتال حتى يظل على قيد الحياة في هذه المملكة التي تحول العبيد إلى محاربين لتسلية الملك.

وشهدت الحلقة اكتشاف عبد الأحد اختفاء جودر ويستمع إلى حديث عاكف ولم يقتنع به، ويراقب عبد الأحد ابنته جوهرة التي تذهب إلى عاكف ويستمع إلى حديثهما بأنهما خططا للتخلص من جودر، فيقرر عبد الأحد حبس ابنته، وحينما يعود ليتفقد شقيقه مع عاكف ليجد شقيقه ملقى على الأرض ويحاول إيقاظه بينما يتمكن عاكف من فك وثاقه وحرق خلوة عبد الأحد.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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