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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تفاصيل الجزء الثاني من "جودر" لـ ياسر جلال

مسلسل جودر، فيتو
مسلسل جودر، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يشارك الجزء الثاني من مسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال، في موسم دراما رمضان المقبل 2025، لينضم للمنافسة الرمضانية القادمة. 

مسلسل جودر 2 

مسلسل جودر 2 مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024. 

قصة مسلسل جودر 2 

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2 

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

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