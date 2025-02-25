الأربعاء 26 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة تقديم جزء ثالث من جودر

جودر، فيتو
جودر، فيتو

أثار الكاتب أنور عبد المغيث، مؤلف مسلسل الفانتازيا التاريخية "جودر" تفاعلًا كبيرًا بالحديث عن إمكانية تقديم جزء ثالث من العمل الدرامي، المقرر عرض الجزء الثاني منه بواقع 15 حلقة درامية، في موسم دراما رمضان المقبل.

 

وكشف أنور أنه من الوارد تقديم جزء ثالث من مسلسل "جودر"، لافتًا النظر إلى أنه يتعامل مع قصة "ألف ليلة وليلة" على أنها مشروع وليس مجرد مسلسل، على حد قوله.

 

وقال في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بعض الصحفيين النشيطين تساءلوا عن إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسل جودر، الحقيقة أنني أعتبر قصة ألف ليلة وليلة بمنزلة مشروع كبير لإزاحة الستار، ونفض الذهنية الغربية في تجلياتها المختلفة".

 

كما أشار عبد المغيث إلى أنه مستعد لكتابة أجزاء جديدة من مسلسل جودر، لافتًا النظر إلى أن الأمر متروك للإنتاج الذي يتحمس لتقديم أجزاء جديدة من المسلسل، واستمرار العمل على مشروع "ألف ليلة وليلة" بصفة عامة.

 

والجدير بالذكر أن جمهور الفانتازيا التاريخية يرتقب مشاهدة الجزء الثاني من مسلسل "جودر" في موسم دراما رمضان المقبل، بعد أن حظي بشهرة واسعة في رمضان الماضي، بعرض الجزء الأول منه، وإشادة النقاد والآراء الإعلامية المصرية بالتقنيات التكنولوجية المستخدمة في المسلسل، للتوازي مع الأعمال الأجنبية من نفس النوعية الدرامية.

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