التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، ومجموعة من أدوات وخامات التصنيع.

التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تفيد بأن عاطل بقيم بقرية بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة الشواشنة، يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بمنزلة، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم على الفور تشكيل مأمورية ضبط من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة الشواشنة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة الورشة، وتمكنت الحملة من ضبط المتهم وأدوات تصنيع الألعاب النارية والخامات المستخدمة، و3 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة.

وتم التحفظ على الورشة والمتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الشواشنة وتم العرض على النيابة العامة، لتولي التحقيق.

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