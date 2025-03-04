الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

شاهد أغنية "عاشت مصر" تتر مسلسل "النُص" حصريًا على ON في رمضان

مسلسل النص، فيتو
مسلسل النص، فيتو

ينافس مسلسل "النُص"، من بطولة الفنان أحمد أمين، ضمن السباق الرمضاني الحالي، والذي يُعرض حصريًا عبر شاشة ON.

 

لفتت أغنية "عاشت مصر" تتر العمل، اهتمام الجمهور بعد أولى حلقات عرض المسلسل. والأغنية من غناء هاني الدقاق. أغنية "عاشت مصر" من كلمات جورج عزمي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد عادل.

كلمات أغنية عاشت مصر

 

 

وفيما يلي كلمات الأغنية:

بين الزقاق والعطفة

صعاليك على حرافيش..

عيشتنا في أصلها حرفة

وآخر النهار معييش..

حرافيش قلوبنا حرة

مناكلش من التهويش..

القدرة لصاحب القدرة..

والبركة في الحرافيش..

نباهة وفهلوة

يغزلوا من الهوا من الهوا..

بكرة بسكر سنترافيش..

هيجيبوك ويودوك ويلفلفوك..

هيزمروك ويطبلوك ويرقصوك..

عاشت مصر.. عاش الحرافيش..

جدعان جدعان مش نص ونص..

عاشت مصر.. عاش الحرافيش..

ساعة الجد نأدي ونص..

حرافيش أيوا لكن جدعان

والمتغطي بينا في آمان..

ويوم ما ييجي المعتدي..

يهفه عقله ويعتدي..

ومصر تنادي تقول يا ولادي..

تلقى الواحد منا بألف..

نكسر شوكته ورغم الأنف..

حوالين نفسه كده هيلف..

ويشوف منا الوش التاني..

هيولول ويقول آه ياني..

ويشوف شغل الحلمنتيشي..

يرجع بلده يروح ميجيشي..

 

 

يجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

 

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

 

يستند العمل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، بإدارة محتوى من شركة Pensell، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

 

 

 

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