دوري أبطال أوروبا، ألفاريز يقود تشكيل أتلتيكو مدريد أمام الريال

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق أتلتيكو مدريد، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”في ديربي مدريد.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لينجوليه، ماركوس يورينتي، راؤول خيمينيز، خافي جالان.



خط الوسط: رودريجو دي بول، باريوس، صامويل لينو، جوليانو

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد



تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" يوم الأربعاء 12 مارس الجاري.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري بشكل مباشر، بينما اضطر الريال لمواجهة مانشستر سيتي في الملحق، ليتفوق عليه (3-2) ثم (3-1) ويضرب موعدا مع جاره وغريمه اللدود.

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