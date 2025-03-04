قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء 4 مارس بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.

ويشارك في القمة كلا من: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر - رئيس العراق عبد اللطيف رشيد - عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة- ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد الصباح - الرئيس السوري أحمد الشرع - وزير الخارجية التونسي محمد النفطي ممثل عن قيس سعيد رئيس تونس - رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، انطونيو كوستا - الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر - الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني - الرئيس اللبنانى جوزيف عون - بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان- الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني - رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي - الملك الأردني عبد الله الثاني – ممثل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية أحمد عطاف – ممثل عن العاهل المغربي محمد السادس - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

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