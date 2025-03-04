ولي العهد الكويتي: القضية الفلسطينية تواجه ظروفا استثنائية ومنعطفا غير مسبوق

قال الشيخ صباح خالد الحمد، ولي العهد الكويتي: إن القضية الفلسطينية تواجه ظروفا استثنائية ومنعطفا غير مسبوق، مشيدًا بالجهود المصرية القطرية الأمريكية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر، أن تهجير الشعب الفلسطيني غير واقعي ويمثل جريمة تطهير عرقي.

وتابع، يجب منع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير والتوسع الاستيطاني، وصياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى ضرورة صياغة خطة لإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية، وتنفيذ خارطة طريق ملموسة بملكية عربية قابلة للتطبيق.

وواصل: يجب تنفيذ آليات واضحة وواقعية بالمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما يجب دعم فلسطين لتصبح عضوا كاملا بالأمم المتحدة.

وأختتم: يجب تعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.