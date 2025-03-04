وكيل رياضة الغربية يتفقد الأعمال النهائية بمركز شباب محمد صلاح بنجريج(صور)

تفقد اليوم اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج، وذلك للوصول إلي حجم الأعمال المنفذة، والتي وصلت إليها مديرية الشباب والرياضة بالغربية من خلال الإدارة الهندسية، ونسب التنفيذ علي أرض الواقع، وذلك استعدادًا لافتتاحه في أقرب وقت.

أوضح وكيل الوزارة أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تولي اهتمامًا كبيرًا بمركز شباب محمد صلاح، وقد تم تجهيزهً بجميع الإمكانيات، حيث يعد واحدا من أكبر مراكز الشباب، وسيتضمن ملعبا قانونيا لكرة القدم بالمدرجات، وذلك لمساعدة المواهب التي تتطلع وتأمل في تكرار تجربة لاعبنا العالمي محمد صلاح والتي تعد التجربة الأبرز في الرياضة المصرية علي المستوي العالمي، حيث يعتبر نموذجا كبيرا للشباب المصري.

وأشار وكيل الشباب والرياضة بـ محافظة الغربية إلى أن المركز قد قارب علي الانتهاء حيث تم تنفيذ جزء كبير من إجمالي الأعمال النهائية للمركز، حيث تشتمل الأعمال المنفذة بالمركز علي ملعب قانوني نجيل صناعى علي مساحة 6000م ومدرجات بأسفلها غرف خلع ملابس، بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري، بالإضافة إلي إنشاء سور حول المركز.

الجدير بالذكر أن مركز شباب محمد صلاح يمتلك فريقا خماسيا لكرة القدم، وقد استطاع الحصول علي الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري لكرة القدم الخماسية، وهو ما يعد مؤشرًا جيدا علي امتلاك المركز بالفعل مواهب رياضية كروية، تبشر بمستقبل جيد وهو ما يصب في مصلحة الكرة المصرية .

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