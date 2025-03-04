تعليم قنا تقيم احتفالية تحت عنوان يلا نفرح إبنى وإبنك

شهد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الثلاثاء الاحتفالية التي نظمتها وحدة التواصل ودعم المعلمين بقيادة الدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة التواصل ضمن المبادرة التى أطلقتها الوحدة تحت عنوان ( يلا نفرح إبنى وإبنك)

وتستهدف أبناء العاملين من التربية والتعليم الذين توفاهم الله، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبحضور أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتور رجب أحمد رئيس قسم التعليم الإعدادى ومسئولى التواصل والدعم بالإدارات التعليمية.

فقرات الحفل بقنا

تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومسرح للعرائس وسط فرحة وتفاعل كبير من التلاميذ وذويهم

وقام "وكيل الوزارة " بتوزيع فوانيس رمضان للطلاب من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية عرفانًا بالجميل لزملاء العمل الذين توفاهم الله



كما أشاد " عنتر" بفكرة مبادرة ( يلا نفرح إبنى وابنك) والتى استهدفت تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

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