محمد صلاح: هذا اللاعب السبب في تغيير عقليتي والدوري الإنجليزي مختلف

أكد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، أن البرازيلي ديفيد لويز زميله السابق في تشيلسي، كان سببا في تغيير عقليته.

وقال محمد صلاح لقناة optus sport: “عقليتي في الماضي لم تكن كما هي الآن، الفضل يعود إلى ديفيد لويز، كنت خجولا وصغيرا في تشيلسي، لكن لويز كان يعتني بي ويحاول مساعدتي طوال الوقت”.

وأضاف نجم ليفربول: "أعتبر ديفيد لويز مثل الأخ بالنسبة لي".

وأكمل "أتذكر أن أول مباراة لعبتها كانت ضد نيوكاسل وتم التدخل علي بقوة، وقتها فكرت كيف سأتمكن من البقاء هنا، كنت بحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، المنافسة في إنجلترا كبيرة للغاية، لكني أحبها، الدوري الإنجليزي مختلف ليس مثل الدوري الإيطالي الذي يتسم بقلة المساحات، أحب المباريات التي تتميز بالسرعة والضغط".

محمد صلاح يكشف طموحاته مع ليفربول

فيما أكد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أن لديه طموحات بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز.

وعلق صلاح في حوار خاص مع قناة " Optus Sport" على إحدى الصور من العرض في عام 2019 بعد فوز الريدز على توتنهام هوتسبير للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال:" إنه يوم لا يصدق احتفال ليفربول بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا السبب أنا متشوق للغاية للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي الآن، فقط لأعيش نفس اليوم الذي فزت فيه باللقب. سيكون يومًا لا يُنسى لأنني أعلم مدى أهمية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

واضاف صلاح أنه يستخدم ذكريات انتصاراته السابقة كمصدر إلهام لمساعيه للفوز باللقب.

وقال محمد صلاح: "أريد فقط الفوز بـ الدوري الإنجليزي الممتاز مع المدينة والجماهير. سيكون من الرائع أن أعيش هذا اليوم وأشارك في العرض بالمدينة".

واضاف محمد صلاح: "الدافع الأكبر هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. ليس حتى دوري أبطال أوروبا، لقد اخترت دوري أبطال أوروبا دائمًا، لمدة سبع سنوات كنت أقول دوري أبطال أوروبا. هذه هي السنة الأولى التي أقول فيها البريميرليج!".

وقال: "أريد فقط الفوز بـ الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول ومع الجماهير وتجربة ذلك اليوم والذهاب إلى العرض في المدينة, سيكون الأمر مذهلًا".

وشارك الدولي المصري مع ليفربول 39 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 30 هدفا وصنع 22 آخرين.

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