دوري أبطال آسيا، تأخر الهلال السعودي بهدف أمام باختاكور بالشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة باختاكو الأوزبكي أمام الهلال السعودي، بتقدم باختاكور بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن ضمن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة،

سجل هدف التقدم لباختاكور اللاعب فلاماريون في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

تشكيل الهلال أمام باختاكور

ووفقًا لما أعلنه الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال السعودي، يبدأ الفريق مباراته اليوم ضد باختاكور الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بتشكيل مكون من العناصر التالية.

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: خليفة، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ناصر الدوسري.

في وسط الملعب: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، كايو سيزار، ماركوس ليوناردو.

غيابات الهلال أمام باختاكور

ويغيب جواو كانسيلو، عن المشاركة في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق القادمة أمام باختاكور، وذلك لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، وبالتالي الغياب عن المشاركة في اللقاء القادم.

ويأمل الهلال السعودي في مواصلة نتائجه القوية والجيدة، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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