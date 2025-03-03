مهددة بالإلغاء، أزمة تواجه مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لمدينة طفشند عاصمة أوزبكستان، وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بين نادي الهلال، وباختاكور الأوزبكي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الزعيم قد وصل إلى مدينة طقشند عاصمة أوزبكستان مساء أمس، من أجل مواجهة مرتقبة ضد باختاكور مساء الثلاثاء في رحلة البحث عن الاستمرار الآسيوي في الريادة، خصوصًا بعد صدارة مجموعة الغرب دون هزيمة.

وكشفت تقارير سعودية أن المباراة من المقرر أن يتم تأجيلها لاقامتها في ظروف قاسية، حيث تحيط الثلوج بمدينة طشقند الأوزبكية، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 5 تحت الصفر مئوية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



الاجواء الان في طشقند في اوزباكستان 🇺🇿



قبل مباراة الهلال وباختاكور بيوم واحد ❄️



درجة الحرارة تصل إلى -4 تحت الصفر!😨 pic.twitter.com/D9tz9P1d6G — سهم (@1SMi_) March 3, 2025

ويواجه الهلال نظيره باختاكور في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر غد الثلاثاء، لكنه يعاني من شبح الإصابات والغيابات التي تضع المدير الفني خورخي خيسوس في ورطة.

— الأجواء في طشقند حاليًا قبل بداية تدريبات الهلال ❄️ pic.twitter.com/GExYW4fYUr — أخبار الهلال (@hilalstuff) March 3, 2025

يذكر أن الهلال قد خسر مؤخرًا أمام الأهلي في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري السعودي، بنتيجة "3-2"، ليتسع الفارق بينه وبين الاتحاد إلى ست نقاط في صراع الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.