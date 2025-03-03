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رياضة

مهددة بالإلغاء، أزمة تواجه مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

بعثة الهلال السعودي،فيتو
بعثة الهلال السعودي،فيتو

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لمدينة طفشند عاصمة أوزبكستان، وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بين نادي الهلال، وباختاكور الأوزبكي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الزعيم قد وصل إلى مدينة طقشند عاصمة أوزبكستان مساء أمس، من أجل مواجهة مرتقبة ضد باختاكور مساء الثلاثاء في رحلة البحث عن الاستمرار الآسيوي في الريادة، خصوصًا بعد صدارة مجموعة الغرب دون هزيمة.

وكشفت تقارير سعودية أن المباراة من المقرر أن يتم تأجيلها لاقامتها في ظروف قاسية، حيث تحيط الثلوج بمدينة طشقند الأوزبكية، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 5 تحت الصفر مئوية.

 

 ويواجه الهلال نظيره باختاكور في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر غد الثلاثاء، لكنه يعاني من شبح الإصابات والغيابات التي تضع المدير الفني خورخي خيسوس في ورطة.

يذكر أن الهلال قد خسر مؤخرًا أمام الأهلي في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري السعودي، بنتيجة "3-2"، ليتسع الفارق بينه وبين الاتحاد إلى ست نقاط في صراع الصدارة.

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