جيسيوس يعلن تشكيل الهلال السعودي ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال السعودي أمام باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، موسم 2024-25.

تشكيل الهلال أمام باختاكور

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي، خاليدو كوليبالي، خليفة الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم فيليب، ناصر الدوسري

خط الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو

ويغيب جواو كانسيلو، عن المشاركة في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق القادمة أمام باختاكور، وذلك لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، وبالتالي الغياب عن المشاركة في اللقاء القادم.

ويأمل الهلال السعودي في مواصلة نتائجه القوية والجيدة، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتنطلق مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستقبل ملعب «سوق جار» في مدينة طشقند بدولة أوزبكستان، مباراة باختاكور ضد الهلال السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباختاكور في أبطال آسيا

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر في أبطال آسيا موسم 2024-25، عن طريق شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports AFC 1 HD.

كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي بث مباشر عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وأخيرًا قناة SSC1 HD السعودية.

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