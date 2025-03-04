مسلسل إش إش الحلقة الخامسة، مي عمر تتوعد محمد الشرنوبي بعد غدره بها

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إش إش (مي عمر) حول بوشكاش الذي اكتشف حقيقة زواج إش إش من مختار، لكن مختار يظن أن بوشكاش وإش إش يحاولان خداعه، وأن إش إش متواطئة مع زوج خالتها لوضعه في هذا الموقف وإجباره على إعلان الزواج رغمًا عنه.

في هذه اللحظة، يكشف مختار وجهه الحقيقي لإش إش، فينكر علاقته بها وينكر حتى الوثيقة التي تثبت زواجهما، مما يصدمها بشدة.

وتعود إش إش مع زوج خالتها إلى أسرتها، لكنها تواجه توبيخًا شديدًا من والدتها، التي تعبر عن غضبها منها وكذلك خالتها وابن خالتها نصة.

وتركض إش إش تحت وطأة الضغط وتذهب إلى والدها وتحكي له القصة، فيشعر بالغضب ويقرر التدخل، فترافقه إش إش إلى محل مختار، وهناك تجد خال مختار، الذي يتضح لاحقًا أنه المأذون الذي عقد زواجها من مختار.

يقترح عبد العاطي (إيهاب فهمي) على إبراهيم أن يحاول حل المشكلة مع مختار بهدوء، ويذهب إبراهيم برفقة إش إش إلى والدتها، لكنها تثور عليه، وتخبرهم تيسير أن هذا ليس الوقت المناسب للخلافات، وأن عليهم إيجاد حل مناسب من أجل ابنتهم إش إش، التي تشعر بالغضب، والحسرة، والخوف.

ويحاول نصة التخفيف عن إش إش، وبعدها تتلقى اتصالًا من مختار، الذي نصحه خاله بمحاولة تهدئة الأمور معها بعد أن قص عليه قصة والديه مع والدة إش إش، ويلتقي مختار بإش إش ويحاول إقناعها بأنه لن يمنحها سوى مليون جنيه كمؤخر، مؤكدًا أنه لا يملك شيئًا آخر ليقدمه لها، بل ويعتبر أن هذا المبلغ أغلى من شرفها، تزداد إش إش غضبًا، فتتوعده بفضحه أمام الجميع، ثم تذهب إلى والدته شادية برفقة والدتها.

مسلسل إش إش الحلقة الرابعة

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إش إش حول شروق (إش إش)، التي تمضي ليلتها مع زوجها الجديد مختار (محمد الشرنوبي) لكنها تضطر للعودة إلى منزلها حتى لا تثير الشكوك لدى أسرتها حول اختفائها.

وفي هذه الأثناء، يكشف بوشكاش (إدوارد) أن إش إش وصفاء تعملان في الدعارة، وتصاب إخلاص بالغضب الشديد وتحاول الاتصال بإش إش مرارًا، مما يدفع إش إش للعودة إلى المنزل وتنشب مشادة كلامية بينها وبين والدتها، وتحاول إش إش إقناعها بعدم صحة ما قيل، ويؤيدها مكرم شخاليل، الذي يكشف لوالدة إش إش أنه اصطحب ابنتاها إلى أحد أماكن الأثرياء، حيث شاركا في فقرة راقصة خلال إحدى الحفلات مقابل عشرين ألف جنيه.

تشعر صفاء وإش إش بالحزن الشديد بسبب شك والدتهما فيهما، وبعدها تدعو انتصار ابنتها إش إش، وتخبرها بقصة شادية ومختار وفرح الـجريتلي، وتتساءل عما إذا كان يجوز بعد ذلك لها الاستمرار في علاقتها مع مختار، فتخبرها إش إش أنه لا يجوز ذلك.

وبينما تكشف إش إش لشقيقتها صفاء عن زواجها السري من مختار، تشعر صفاء بالصدمة والحيرة، ولا تدري ما ينبغي عليها شقيقتها فعله.

وعندما تخرج إش إش من منزلها، تجد الشرطة في انتظارها، ويبلغها الضابط بأنه قد تم القبض عليها بسبب علاقتها بمختار، وعند استجوابها عن طبيعة هذه العلاقة، تعترف بأنها تزوجته سرًا، وكشف الضابط لها أن مختار من تجار المخدرات، كما أنه ساومها على التعامل معه مقابل عدم إفشاء سر زواجهما، وأخبرها بأنه سيتواصل معها مجددًا.

وتذهب إش إش إلى منزل مختار، وبينما هي هناك لتخبره بأمر مفاجئ، يأتي بوشكاش إلى المنزل، ويسأله عن سر وجود إش إش لديه.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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