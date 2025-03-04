4 حراس مرمى في قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

منتخب مصر، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استدعاء أربعة حراس مرمى للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

الحراس الأربعة المقرر استدعاءهم لمعسكر منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني أن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني وبعد التنسيق مع المدير الفني حسام حسن، إستقر على إستدعاء الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسا الأهلي، إلى جانب محمد عواد حارس الزمالك

مصطفى شوبير حارس منتخب مصر، فيتو

ويفاضل الجهاز الفني بين الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد سيحا حارس حرس الحدود، لإختيار أحدهما ليكون الحارس الرابع بصفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل.

ومنذ تولى مسئولية منتخب مصر يتحفظ حسام حسن على إستدعاء أحمد الشناوي، لمعسكرات الفراعنة خوفا من إفتعال اللاعب للأزمات، خاصة أنه لا يتقبل الجلوس على دكة البدلاء، وهو الأمر الذي يرفضه المدير الفني للفراعنة

محمد عواد، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقرر إقامة مواجهة منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على الأراضي المغربية.

كانت فيتو إنفردت يوم 26 فبراير الماضي بموعد إقامة مباراة مصر وإثيوبيا وأنها ستقام أحد يومي 20 أو 21 مارس

لمطالعة الخبر: موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس.

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