اتجاه داخل الأهلي لاستمرار مصطفى شوبير أساسيا أمام الطلائع

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها لاستمرار مصطفى شوبير أساسيا في تشكيل الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كما كشف مصدر بالأهلي موقف ناديه من مقترح اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بشأن تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى ثلاث لاعبين فقط.

وقال: نرفض هذا المقترح تماما خاصة وأن الفريق بجانب انه يمتلك العديد من العناصر الأجنبية داخل الفريق والجميع لدعه عقود سارية مع النادي إلا أن الفريق على الصعيد الفني سيتاثر حال تقليص عدد الأجانب وتحديدا على الصعيد القاري والدولي.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامجا بدنيا خاصا لتجهيز يحيي عطية الله لاعب الفريق الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة الوجه.

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل سفره الي بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس وذلك في ظل ارتباطات الفريق المحلية المقبلة حيث ينتظر الأهلي بعض المباريات في كأس الرابطة وتحديدا أمام إنبي وطلائع الجيش.

تأكد استمرار غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن حسابات الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته غدا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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