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محافظات

محافظ الدقهلية: دعم عاجل لمنظومة النظافة بالقرى ولا تهاون مع المقصرين

اجتماع بن أبي مركز
اجتماع بن أبي مركز المنصورة، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا بنواب رئيس مركز ومدينة المنصوره ورؤساء الوحدات القرويه لمراجعة منظومة النظافة والوقوف علي احتياجات الواحدت القرويه للمعدات والعمال لدعم منظومة النظافة.

اجتماع نواب رئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء الوحدات القرويةه لمراجعة منظومة النظافة


جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة.

دعم الوحدات القروية بمركز المنصورة بشركات نظافة


وأمر اللواء " مرزوق " علي الفور بدعم الوحدات القروية بمركز المنصورة بشركات نظافة وعمال ومعدات لرفع مستوي النظافة بالقري بعد مراجعة احتياجات كل وحدة قروية علي حدا، ووجه بتوفير عدد من الصناديق بمداخل القري وصيانة كافة معدات النظافة ورفع كفائتها وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لدعم الوحدات المحلية القروية.

أولي أولوياتي النظافة ولا تهاون مطلقًا مع أي مقصر


وقال " المحافظ " إن من أولي أولوياتي النظافة ولا تهاون مطلقًا مع أي مقصر حتي تصبح الدقهلية نظيفه من خلال جمع القمامة من المنبع ورفع تجمعات القمامة من المدن والقري، مشيرًا إلي أنه سيقوم بالمرور علي جميع الوحدات القروية لمتابعة مستوي النظافة بالقري.

 

لا تهاون في نظافة القري والعمل علي قدم وساق لرفع القمامة أولا بأول


وشدد " مرزوق " قائلا لا تهاون في نظافة القري والعمل علي قدم وساق لرفع القمامة أول بأول من خلال الجمع المنزلي ورفع تجمعات القمامة من الطرق الرئيسية وعدم السماح بالقاء القمامة بالترع والمصارف حفاظًا علي البيئة.

المرور اليومي علي كافة الوحدات القروية وشركات النظافة


كما وجه "المحافظ " لنواب رئيس مركز ومدينة المنصورة بالمرور اليومي علي كافة الوحدات القرويه وشركات النظافة للتأكد من جمع القمامة ورفعها أولا بأول داخل القري والعزب والطرق الرئيسية الرابطة بين القري .

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