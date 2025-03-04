موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني موعد السفر إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى المغرب

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عصر الأربعاء 19 مارس الجاري موعدا للسفر إلى المغرب، على متن طائرة خاصة، لخوض مباراته أمام إثيوبيا يوم 21 مارس على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء فى المغرب

التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

ومن المقرر، أن تغادر بعثة منتخب مصر مطار الدار البيضاء عقب المباراة مباشرة في طريق العودة إلى القاهرة، حتى يبدأ إستعداداته لمواجهة سيراليومن في الجولة السادسة من التصفيات نفسها والمحدد لها يوم 24 مارس باستاد القاهرة الدولي

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.