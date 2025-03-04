الثلاثاء 04 مارس 2025
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

تباين أداء المؤشرات الخليجية في اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع.

 

البورصة السعودية 

 

 تواجد مؤشر السوق الرئيسي في المنطقة الحمراء، وانخفض بنسبة 0.93% وهي تقدر بـ 101 نقطة ليصل إلي 12048 نقطة، وجاء الانخفاض بسبب انخفاض أداء قطاع الطاقة وخاصة سهم ارامكو بسبب انخفاض الإيرادات علي أساس سنوي بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، بسبب تأزم الوضع الجيوسياسي في المنطقة.


وبلغ إجمالي قيم التداول في السوق السعودي 6 مليارات ريال.


الكويت


بعد أن استهل مؤشر الكويت أداء الجلسة علي ارتفاع ، عاد للانخفاض مرة أخري، حيث انخفض بنسبه 0.12% وهي تقدر بـ 9 نقاط، ليصل إلي 7461 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.

 


الإمارات

 
تواجدت مؤشرات الاسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.16% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلي 5335 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.21%وهي تقدر ب 20 نقطة، ليصل الي 9580 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم، وتحسن أداء المؤشرات الإماراتية بسبب التركز الشرائي من المستثمرين الأجانب، وإعلان العديد من الشركات المقيدة لنتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح.

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