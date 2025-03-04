خبير في الشأن الأفريقي: مصر تكثف تحركاتها لوقف التمدد الإثيوبي في الصومال

قال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص بالشأن الإفريقي، إن في تكثيف للتحركات المصرية بشأن الحفاظ على الاستقرار الأمني في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، جاءت زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي إلى أسمرة مؤخرًا، حيث تم التأكيد مجددًا على رفض مصر مشاركة أي دولة غير مطلّة على البحر الأحمر في أمنه وحوكمته.



دلالات أهمية الزيارة

وأكد فى تصريح لفيتو تبدو أهمية تلك الزيارة في ضوء العديد من الدلالات:

 استمرار الانفتاح والتواصل المصري مع الشركاء الإقليميين "الصومال وإريتريا وجيبوتي" في منطقة القرن الأفريقي للحفاظ على تثبيت مفاهيم الأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وفق قواعد القانون الدولي وحفظ السيادة.

 دخول عمل بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال "أصوم" حيز النفاذ. حيث يتوقع أن تضم البعثة نحو 12 ألف جندي من دول أوغندا وجيبوتي وكينيا ومصر وإثيوبيا.

 الربط المصري بين أمن البحر الأحمر والوضع في السودان بإعلان القاهرة، أن "تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطًا أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضًا تمامًا". وذلك في رفض صريح لفكرة الحكومة الموازية في السودان.



الجولات الدبلوماسية المصرية مع الشركاء في القرن الأفريقي

وتابع يرجح أن تسهم الجولات الدبلوماسية المصرية مع الشركاء في القرن الأفريقي إلى كشف طبيعة التحركات الإثيوبية الأخيرة، بعد اتفاق نشر قوات إثيوبية في الصومال وزيارة أبي أحمد إلى مقديشو، خاصة ما يتعلق بالمنفذ البحري بالصومال، حيث سارعت الحكومة الصومالية بتوضيح "أن المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا لم تتضمن في أي مرحلة منح أديس أبابا منفذًا بحريًّا أو ميناءً تحت إدارتها".

• يتوقع بدرجة كبيرة أن تتجه المفاوضات المستقبلية بين الصومال وإثيوبيا بشأن المنفذ البحري إلى الأبعاد التجارية فقط كما هو الحال في تعاون إثيوبيا مع جيبوتي وأوغندا، وهو ما يمثل نجاحًا لإيقاف مشروع القاعدة العسكرية الإثيوبية على شواطئ البحر الأحمر.

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