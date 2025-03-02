الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1122 شاحنة و97 سيارة 

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 471 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 651 شاحنة و7 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى الحرية، سينا، امل وبوسيدون اكسبريس فيما تغادر ثلاث سفن وهى ALCUDIA EXPRESS، امل ودليلة، كما تم تداول 3300 طن بضائع و343 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3327 راكب بموانيها.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر مركز الاعلام يئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر

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