ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه تم انتخاب وزير خارجية جيبوتي "محمود علي يوسف" رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

انتخاب وزير خارجية جيبوتي رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي

وترشح كل من رايلا أودينغا، ومحمود علي يوسف، وريتشارد رندرياماندريتو، على رئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي، خلال قمة الاتحاد التي هقدت في أديس أبابا غدا السبت

ومحمود علي يوسف مولود في سبتمبر 1965، وهو دبلوماسي وسياسي جيبوتي، وهو سياسي مستقل، وشغل موقع وزير الخارجية الجيبوتي.

وفي بيان ترشحه، أكد يوسف أنه ملتزم التزاما راسخا بممارسة القيادة المسؤولة وتعزيز الحكم والديمقراطية، وتعزيز قدراتنا المؤسسية وكذا السلام والأمن، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية".

وشدد على "القيام بانتقال جريء في مواجهة التحديات البيئية، ودعم المستقبل والشبان والتشغيل والمساواة بين الجنسين والشتات الأفريقي، فضلا عن تعزيز مكانة أفريقيا على الساحة العالمية".

كما تعهد بتعزيز الأمن الإقليمي وتعزيز الوحدة بما يتجاوز الانقسامات اللغوية والثقافية في أفريقيا، مع اعتقاده بأن الأفارقة يجب أن يتحملوا مسؤولية أجندة السلام والأمن في أفريقيا، وأن "الدعم الأجنبي أعاق التقدم المستدام".

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