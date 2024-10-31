حزب العدل يعقد مؤتمرًا اليوم عن التحديات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي
يعقد حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب وعضو مجلس النواب مؤتمرًا اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 بمقر الحزب بالتجمع الخامس تحت عنوان “التحديات الجيوسياسية فى منطقة القرن الأفريقي” حيث يتضمن المؤتمر عدد من الجلسات للمتخصصين بالشان الأفريقى.
الجلسات الثلاثة لمؤتمر حزب العدل
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدد من الجلسات حيث يحاضر فى الأولى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية السابق وفى الجلسة الثانية يتحدث الدكتور عبد الرحمن الغالي، الأمين العام الأسبق لحزب الأمة السوداني إلى جانب الدكتور رمضان قرني المتخصص بالشأن الأفريقي إلى جانب الباحث خليل منون، الباحث الأنثروبولوجي فى الثقافات الأفريقية وستكون الجلسة بعنوان تداعيات الحرب السودانية والتصعيد الاثيوبى فى البحر الاحمر والصومال.
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