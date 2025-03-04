الركراكي يقرر استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المغرب في معسكر مارس

استقر وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، على استبعاد لاعب الأهلي من قائمة أسود الأطلس خلال معسكر مارس الحالي، بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهتين وديتين أمام النيجر وتنزانيا يومي 19 و22 مارس، ضمن تحضيراته لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف موقع "البطولة" المغربي، إن مدرب منتخب المغرب استقر على استبعاد يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي، نتيجة ابتعاده عن المنافسة لمدة تقارب الشهرين، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الوجه، مما حال دون ضمه لقائمة المنتخب خلال المرحلة الحالية.

يحيى عطية الله

وأضاف الموقع أنه في ظل غياب يحيى عطية الله، تتجه أنظار الجهاز الفني إلى عدد من الأسماء لتعويضه في مركز الظهير الأيسر، ومن بينهم آدم أزنو لاعب بايرن ميونيخ المُعار إلى بلد الوليد، ونصير مزراوي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بـآدم ماسينا لشغل هذا المركز.

آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم لاعب منتخب المغرب

فيما يراقب نادي برشلونة الإسباني، عمر الهلالي لاعب إسبانيول ومنتخب المغرب، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة سبورت، فإن النادي الكتالوني يبحث عن دعم مركز الظهير الأيمن ويأتي الهلالي ضمن أولوياته في قائمته، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 25 مليون يورو، ووحال هبوط إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية سينخفض الشرط الجزائي تلقائيا إلى 15 مليون يورو.

وبدأ عمر الهلالي في أكاديمية إسبانيول وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى لعب للفريق الأول، حيث شارك في 25 مباراة رفقة الفريق الكتالوني ولم يسجل أي أهداف لكن صنع هدفين.

ويحتل إسبانيول المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الـ18 ويعتبر أخر الهابطين.

يذكر أن المدافع المغربي سبق له أن رفض في مناسبتين الانضمام "للبرسا" بسبب تعلقه الشديد بفريقه الحالي إسبانيول.

وينتظر أن يدشن عمر الهلالي ظهوره الأول مع منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، التي ستتزامن مع المواجهتين أمام النيجر وتنزانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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