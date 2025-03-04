المكسيك تعلن فرض رسوم جمركية ردا على التعريفات الأمريكية

أعلنت المكسيك، مساء اليوم الثلاثاء، فرض رسوم جمركية ردا على التعريفات الأمريكية.

رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية

وصرَّح ترامب في وقت سابق بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في غرفة روزفلت "اليوم سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا و25 بالمئة على المكسيك وهذه ستكون البداية".

وأضاف أن الرسوم الجمركية ستجبر جارتي الولايات المتحدة على تكثيف معركتهم ضد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أرجأ فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد في فبراير، مع تعهد البلدين بتقديم تنازلات.

تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة

لكن ترامب قال أمس الإثنين إنه "لم يعد هناك مجال أمام المكسيك أو كندا" لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحفيين أمس الإثنين إن كندا ستكون مستعدة للرد إذا مضى ترامب قدمًا في تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الكندية.

وأكدت جولي موقف أوتاوا بأن التدابير المضادة الكندية ضد الواردات الأمريكية قد تصل إلى 155 مليار دولار كندي.

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