انطلاق القمة العربية غير العادية حول القضية الفلسطينية (بث مباشر)

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفود المشاركة في القمة العربية غير العادية حول القضية الفلسطينية.

رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وبدأ القادة العرب، أمس الإثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

مخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

قمة عربية طارئة

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

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