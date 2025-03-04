لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

وصل منذ قليل، رئيس المرحلة الإنتقالية فى سوريا أحمد الشرع إلى القاهرة، للمشاركة في القمة العربية الطارئة للزعماء العرب، لأجل غزة، لتكون أول قمة عربية يحضرها الشرع.

انعقاد القمة العربية الطارئة فى سوريا اليوم

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع تلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي تقام في القاهرة اليوم، والمخصصة لقطاع غزة بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على ما أفادت الرئاسة السورية فى وقتًا سابق.

وجاء في بيان للرئاسة السورية أن الشرع تلقى دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي «للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد اليوم » في القاهرة.

التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء 4 مارس بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

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