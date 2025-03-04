القاهرة تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لإعادة إعمار غزة الشهر الجاري

دعت مسودة البيان الختامى للقمة العربية الطارئة المقرر انعقادها فى القاهرة عصر اليوم إلى اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة.

إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد

ودعا القادة العرب لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر الجاري

ورحبت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر الجاري.

تقديم دعم سريع للخطة المصرية

ودعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

كما دعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

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