الثلاثاء 04 مارس 2025
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حقيقة تحول بشار الأسد لموديل وظهوره في إعلان جديد للشيكولاته (فيديو)

حقيقة تحول بشار الأسد
حقيقة تحول بشار الأسد لموديل إعلانات، فيتو

بشار الأسد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، في إعلان خاص لأحد منتجات الشيكولاته في سوريا، حيث يظهر بشار وهو يحاول التنكر للهروب من سوريا، حيث قام بالتنكر في عدة أشكال للترويج لأحد منتجات الحلوى.

بشار الأسد يظهر في إعلان جديد عن الشيكولاتة 

وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة تحول الرئيس السوري الهارب بشار الأسد إلى موديل للإعلانات، حيث يقوم بتمثيل فراره في الهروب من سوريا، وتنكره للخروج منها إما بارتدائه لقبعة والده  زي البهلوان، أو حتى اختباءه في سيارة نقل الموتى، لينتهي الإعلان بسخرية الشعب السوري من هروب بشار وشقيقه ماهر الأسد، وهو يأكل أحد أنواع الشيكولاتة.

بشار الأسد يظهر في إعلان جديد للشيكولاتة، فيتو
بشار الأسد يظهر في إعلان جديد للشيكولاتة، فيتو

وأكد النشطاء أن مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، كان  ساخرا، تمت صناعته من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، ليظهر سخرية الشعب السوري من هروب بشار الأسد من سوريا، والطريقة التي تنكر بها للاختباء والهروب.

مقطع هزلي يحول بشار الأسد لموديل إعلانات

المقطع الهزلي لتحول بشار الأسد من رئيس لموديل إعلانات، أثار سخرية العديد من النشطاء، حيث قال أحدهم: " لم ينجُ الرئيس المخلوع بشار الأسد من دهاليز الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر بشكل مفاجئ في أحد الفيديوهات بشكل ساخر. فقد انتشر خلال الساعات الماضية إعلان للشوكولاتة، يظهر فيه الأسد بعدّة مشاهد معدّلة بالذكاء الاصطناعي، تحاكي تفاصيل هروبه إلى روسيا بعد سقوط نظامه."


أما البلوجر خالد الدريس فعلق قائلًا: "أقوى إعلان في سوريا بواسطة أرخص معلن وبدون مقابل‼ والتسويق المدروس يحطم أسواق الشوكولاته مع بشار الأسد مجانًا يحدث الآن في دمشق"

وقال أحد النشطاء: "إعلان دعائي لشركة شوكولاتة، ظهر فيه الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مشاهد معدلة بالذكاء الاصطناعي تحاكي هروب بشار الأسد إلى روسيا بعد فقدان السلطة، واعتمد صناع الإعلان على تقنيات عالية لإظهار الأسد وهو يحاول التنكر بأشكال مختلفة."

وعلق أحد النشطاء السوريين قائلًا: "المهم أن بشار الأسد هرب حتى في إعلان الشيكولاته، لكن لم تخبروني عن اسم الشيكولاتة"

جدير بالذكر أن الإعلان تم بثه عبر التليفزيون السوري، كمادة للسخرية والتندر من الشعب السوري على الطريقة التي هرب بها بشار الأسد من سوريا.

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