الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بدوري الأبطال

تُقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد يتفوق تاريخيا على أتلتيكو مدريد

ويمتلك ريال مدريد الأفضلية في المواجهات الأوروبية بين الفريقين، حيث تفوق في أربع مواجهات سابقة، بما في ذلك نهائيي 2014 و2016.

في الموسم الحالي، تأهل أتلتيكو مدريد مباشرة إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الخامس في مرحلة المجموعات، بينما وصل ريال مدريد عبر الملحق بعد تجاوز مانشستر سيتي.

توقعات الذكاء الاصطناعي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وفقًا لتوقعات الذكاء الاصطناعي، فإن نسبة فوز ريال مدريد تبلغ حوالي 35%، مقابل 12% لفريق أتلتيكو مدريد، مع احتمال التعادل بنسبة 53%.

كما توقع أن تأتي أهداف ريال مدريد عن طريق كل من كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، ورودريجو جوس، بينما يُتوقع أن يسجل أهداف أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز.

وتوقع الذكاء الاصطناعي فوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، وتسجيل هدف أتلتيكو مدريد سيكون بواسطة جوليان ألفاريز.

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