بحضور 200 شاب وفتاة، شباب كفر الشيخ تنظم الأمسية الرمضانية "رسولنا قدوة لنا"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، النسخة الخامسة من الأمسيات الرمضانية "رسولنا قدوة لنا " تحت شعار " الإنسانية.. حياة" قدمتها إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمركز شباب الرياض بمشاركة 200 مشارك، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

تفاصيل الأمسية الرمضانية

من جانبه، فقد أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الأمسية تقدم ضمن سلسلة من اللقاءات تتم على مستوى محافظات مصر، لافتا أن أمسية الرياض حاضر بها اللقاء الدكتور محمد السعيد عبدالحافظ، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وتناول خلاله قضية حماية الشباب من الادمان الإلكتروني وإدمان المخدرات، ضبط النفس وأثره في المجتمع وعلى الفرد، قيمة العفو بين أفراد المجتمع، التمعن فى كيفية تربية رسول الله لأبنائه.

شارك أعضاء مراكز شباب الرياض، حضور الأمسية الرمضانية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وحضور محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومصطفى عامر مدير إدارة شباب الرياض، عبد الناصر طه، دعاء رمضان، أميرة عادل فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.