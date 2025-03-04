الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

بحضور 200 شاب وفتاة، شباب كفر الشيخ تنظم الأمسية الرمضانية "رسولنا قدوة لنا"

الأمسية
الأمسية

 أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، النسخة الخامسة من الأمسيات الرمضانية "رسولنا قدوة لنا " تحت شعار " الإنسانية.. حياة" قدمتها إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمركز شباب الرياض بمشاركة 200 مشارك، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

 

تفاصيل الأمسية الرمضانية

 من جانبه، فقد أوضح الدكتور عزت محروس،  وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الأمسية تقدم ضمن سلسلة من اللقاءات تتم على مستوى محافظات مصر، لافتا أن أمسية الرياض حاضر بها اللقاء الدكتور محمد السعيد عبدالحافظ، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية،  وتناول خلاله قضية حماية الشباب من الادمان الإلكتروني وإدمان المخدرات، ضبط النفس وأثره في المجتمع وعلى الفرد، قيمة العفو بين أفراد المجتمع، التمعن فى كيفية تربية رسول الله لأبنائه.

 

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شارك أعضاء مراكز شباب الرياض، حضور الأمسية الرمضانية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وحضور محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومصطفى عامر مدير إدارة شباب الرياض، عبد الناصر طه، دعاء رمضان، أميرة عادل فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني.

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الرياض الشباب كفر الشيخ رمضان أمسية رمضانية
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