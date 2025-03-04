محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة

أطلق اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت شعار «كفر الشيخ للأخضر».

وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة بزراعة 20 ألف شجرة مثمرة في مركز الرياض، بمشاركة مجتمعية واسعة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة.

و قال محافظ كفر الشيخ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في المساحات الخضراء وتحسين البيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المحافظة تشارك بفاعلية في مختلف المبادرات والفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية والإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين، لافتا إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات مختلفة، مثل البنية التحتية، والكهرباء، والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ كفر الشيخ: نتصدي لظاهرة التغير المناخي

وأضاف المحافظ، أن مبادرة زراعة الأشجار المثمرة تتماشى مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تعد مشروعا وطنيا طموحًا يهدف إلى تحسين جودة الهواء، والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، موضحا أن زراعة الأشجار المثمرة لا تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل توفر أيضا فوائد اقتصادية واجتماعية، إذ يمكن للمواطنين الإستفادة من ثمار هذه الأشجار، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وشدد اللواء علاء عبد المعطي، على أن هذه الحملة ليست مجرد عملية زراعة أشجار، بل هي رسالة واضحة بأهمية الحفاظ على البيئة، وزيادة الوعي المجتمعي حول دور الأشجار في تحسين جودة الحياة، معربا عن أمله في أن تصبح كفر الشيخ نموذجًا يحتذى به في مجال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، مقدمًا الشكر لجميع المشاركين والداعمين لهذه المبادرة.

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