محافظ كفر الشيخ: عقد ورشة عمل لتطوير مدينة فوه

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إنه تم عقد ورشة عمل عن تطوير مدينة «فوه» بمركز استدامة للتدريب والتطوير، بحضور ممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، جامعة كفرالشيخ، الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ورئيس مدينة فوه، وفرق عمل من جهات المرافق المختلفة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الورشة ركزت على استعراض المباني والمناطق التراثية في مدينة فوه، مع مناقشة آلية الحفاظ عليها وحمايتها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على طابعها التاريخي المميز.

كما تم عرض دليل أسس وحدود الحفاظ على المنطقة التراثية بهدف وضع أسس علمية وممنهجة للحفاظ على هوية المدينة الثقافية والمعمارية، وتمت مناقشة الأسس الفنية والعملية للحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية في المدينة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن خطة تطوير المدينة تشمل العديد من المحاور التي تليق بتاريخ فوه كمدينة تراثية، بما في ذلك تطوير مداخل المدينة من اتجاهات دسوق، مطوبس، والمحمودية، بالإضافة إلى منطقة الحماية التي تشمل شارع الكورنيش ومنطقة قلب المدينة القديمة، كما تشمل الخطة تطوير المعالم الأثرية مثل بوابة مصنع الطرابيش، المحلج، الربع، مسجد أبو المكارم، مسجد الرفاعي، التكية، والجمعية التعاونية لعمال الكليم والسجاد اليدوي، وتهدف الخطة أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، إضافة إلى تنظيم خطة سياحية تشمل سياحة اليوم الواحد.

محافظ كفر الشيخ: نستهدف الحفاظ علي الهوية البصرية والتاريخية لمدينة فوه

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أن محاور التطوير تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية والبصرية للمدينة، من خلال المحور الأول الذي يتعلق بالحفاظ على التراث اللامادي، حيث تم التقدم لترشيح مدينة فوه لعضوية منظمة «اليونسكو» للمدن الإبداعية في مجال الحرف اليدوية، كما يتضمن المحور الثاني يتعلق بالحفاظ على الطابع التاريخي، مع اعتماد حدود وأسس للحفاظ على منطقة القلب التاريخي للمدينة، أما المحور الثالث فيتعلق بالحفاظ على المباني والواجهات من خلال لجنة عليا مختصة بحصر المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية.

وأكد المحافظ على أهمية تطبيق الدليل الإرشادي لأسس ومعايير التنسيق الحضاري، بهدف تطوير أماكن الإنتاج وإعادة استغلال المواقع السياحية وتطويرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. كما وجه بحصر الحرف اليدوية بالمدينة، والمباني ذات القيمة التاريخية المميزة، والساحات العامة والميادين والشوارع وفقًا للهوية البصرية للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.