مسلسلات رمضان 2025.. العناوين المثيرة قبل المضمون!

الفن وسنينه

الأيام، ليالي الحلمية، رأفت الهجان، العائلة، حديث الصباح والمساء، أرابيسك، الليل وأخره، رحلة السيد أبو العلا البشري وغيرها من عشرات المسلسلات التليفزيونية الجميلة الخالدة في تاريخ الدراما المصرية، مسلسلات قدمت لنا المتعة والفكر والمورال الأخلاقي والقيمي بجانب الترفيه أيضًا..

وكانت بمثابة مصابيح النور والتنوير لأجيال وأجيال، صاغها وأبدعها مجموعة محترمة من الأدباء والكتاب والمخرجين والفنيين والنجوم، كانوا يدركون جيدًا أهمية وقيمة ورسالة الفن الحقيقية في المجتمع، فسطروا تاريخًا ذهبيًا خالدًا، فكان عدد كبير من هذه الأعمال مأخوذًا عن روايات أدبية لكبار الأدباء مثل إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، يوسف السباعي، يوسف إدريس، طه حسين..

وتميزت هذه الأعمال العظيمة بجانب المضمون الهادف بالأسماء والعناوين المميزة القوية الراقية، التي تعطي بعض المؤشرات عن العمل بعيدا عن الإثارة والبحث عن أسماء وعناوين رنانة مستفزة متدنية هابطة، معظمها تدور في فلك البطل الأوحد والبطلة الوحيدة قبل الاهتمام بالمضمون المقدم، كما هو حادث مع غالبية المسلسلات المصرية في السنوات الأخيرة!

والتي هدف صناعها الأساسي اجتذاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين لأعمالهم بأي طريقة ووسيلة مهما كانت حتى ولو بعناوين عجيبة وغريبة، قد لا تمت بأي صلة لمضامين ومحتوى هذه المسلسلات من نوعية أعمال رمضان 2025 مثل الحلانجي، فهد البطل، حكيم باشا، سيد الناس، شهادة معاملة أطفال، الغاوي، الأميرة - ضل حيطة وغيرها.

36 مسلسلًا أغلبها قصيرة

سيشهد الموسم الدرامي الرمضاني المقبل الذي سينطلق بعد نحو 96 ساعة من الآن إن شاء الله عرض 36 عملًا تليفزيونيا متنوعًا بين الأكشن والكوميدي والتشويق والاجتماعي والصعيدي والفانتازي بزيادة طفيفة جدًا عن العام الماضي، ثلاثة أرباع هذه الأعمال قصيرة من نوعية ال 15 حلقة..

والربع الباقي طويلة ذات 30 حلقة وهي إش إش بطولة مي عمر، تأليف وإخراج محمد سامي، سيد الناس بطولة عمرو سعد، تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي أيضًا، حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، تأليف محمد الشواف، أحمد خالد آمين، شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز..

وفهد البطل لأحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وتقابل حبيب لياسمين عبد العزيز، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، الحلانجي لمحمد رجب، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، المداح 5 لحمادة هلال، تأليف آمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، الأميرة- ضل حيطة لياسمين صبري، تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، العتاولة 2 لأحمد السقا وطارق لطفي، تأليف مصطفى جمال، إخراج أحمد خالد موسى.



من ملامح رمضان هذا العام أيضا صعود 5 نجوم شباب إلى البطولة المطلقة لأول مرة وهم، أحمد داوود في مسلسل الشرنقة تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، هدى المفتي في 80 باكو، تأليف غادة عبد العال، إخراج كوثر يونس، أحمد غزي في قهوة المحطة تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري، أحمد مالك وطه دسوقي في ولاد الشمس تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.



كذلك سنجد نجومًا ونجمات يغيروا جلدهم وألوانهم الفنية التي اعتادوا تقديمها لسنوات.. أحمد مكي من خلال مسلسل الغاوي البعيد تمامًا عن الكوميديا، عكس روجينا التي تقتحم مجال الكوميديا بمسلسل حسبة عمري، ومصطفى شعبان الذي يمثل باللهجة الصعيدية لأول مرة بمسلسل حكيم باشا.

أسماء كثيرة وهابطة

من أكثر الظواهر الملفتة في دراما رمضان 2025 كما أشرنا سابقًا، الأسماء والعناوين الغريبة لأغلب المسلسلات والتي يتفنن صناعها في البحث عن المثير والعجيب منها، بصرف النظر عن علاقة هذه الأسماء بمحتوى ومضمون المسلسلات!

بهدف جذب الانتباه والتشويق والإثارة فقط حتى لو كانت هذه الأسماء هابطة ومتدنية وغير مقبولة، المهم الغرابة والنزول عند رغبة نجم العمل الأول أو نجمته !الذي بلا شك كل الأحداث وكل الفنانين المشاركين بالعمل يدرون في فلكه!

فإما أن يسمى العمل باسمه مثل.. فهد البطل، الحلانجي، حكيم باشا، أو يشير إليه مثل الغاوي، المداح، الكابتن، أو يمجده مثل سيد الناس، الأميرة، وللأسف تأتي معظم هذه الأعمال دون المستوى المأمول لأنها تبالغ في دور البطل أو البطلة على حساب العمل ككل لأسباب ترويجية وتسويقية ولأن البطل الأوحد صار هو المتحكم في كل شيء في العمل يضيف ويحذف كيفما شاء ويختار فريق العمل من الممثلين وحتى الوجوه الجديدة والثانوية والفنيين وكثيرا ما يختار المخرج بل والمنتج أيضًا أحيانًا، بصورة مستفزة وغير مسبوقة بنفس الدرجة من قبل!

رحم الله أيام ما كان المخرج هو رب العمل والمتحكم الأول فيه، والمؤلف لا يسمح لأحد مهما كانت نجوميته واسمه أن يتدخل فيما كتبه أو يغيره بالحذف والإضافة، ويحسن إختيار إسم العمل ليكون راقيا جذابا ومناسبًا لطبيعة الأحداث!



ولهذا ولأسباب أخرى لا يتسع المجال للكشف عنها، لا أتوقع أن يصبح الموسم الدرامي الرمضاني 2025 أفضل من سابقه بل ربما يكون الأقل، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحتوي على أعمال جيدة ولكنها قليلة وراءها مبدعون حقيقيون يعملون في صمت وهدوء دون ضجيج أو بروباجندا وترندات وأرقام مشاهدات وكتائب إلكترونية!

وكل عام وحضراتكم بألف خير رمضان كريم.

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