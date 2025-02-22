لا تخدعنكم الأرقام الوهمية لبروموهات مسلسلات رمضان!

الفن وسنينه

قبيل أيام قليلة على انطلاق موسم سباق رمضان الدرامي 2025، اشتعلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرب شرسة ومنافسة حامية من نوع جديد ومختلف بين أغلب نجوم المسلسلات والأعمال التي ستعرض في هذا الشهر الكريم، حرب تستخدم فيها كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة! حرب أحد أهم أسلحتها القوية المال لشراء الكتائب الإلكترونية والمشاهدات بجانب التهويل والمبالغة والخيال وأشياء أخرى!

هي حرب أرقام المشاهدات لبروموهات المسلسلات والأعمال والتي هدف صناعها ومطلقوها خلق حالة من الإثارة والتشويق لاجتذاب واستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور لمشاهدة أعمالهم عند عرضها في الأيام المقبلة، وهو هدف مشروع بالطبع ولكن الوسائل يشوبها عوار وفبركة!

مما حذا بالنجمة ياسمين عبد العزيز إلى السخرية من هذه الحرب المزعومة والأرقام الفلكية التي يدعيها نجوم المسلسلات، حيث كتبت على صفحة الفيسبوك الخاصة بها 'البرومو الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب مليار مشاهدة في أقل من 24 ساعة و33 ثانية'! وهو ما علق عليه مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين مؤكدًا أنها مزحة من ياسمين ردًا على جدل أرقام مشاهدات بروموهات المسلسلات! وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ويسرا اللوزي وإخراج محمد الخبيري.

عتاب عمرو سعد لمارك زوكربيرج

وفي نفس السياق من الانزعاج من الأرقام المبالغ فيها جدًا لبروموهات المسلسلات والبرامج وسيطرة الكتائب الإلكترونية وتوحشها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الفنان عمرو سعد عن دهشته وغضبه من ذلك وقال: إن هذه الأشياء والحملات في معظمها مدفوعة الأجر ولها أغراض وأهداف غير محمودة..

وضرب عمرو سعد مثلا بالأرقام والتسريبات التي تطلق عن حجم مشاهدات أعمال الفنان محمد رمضان مثل برنامجه الجديد مدفع رمضان، المقرر عرضه في الشهر الكريم وكذلك التي تروج إلى أنه يحاول تقليد رمضان في مسلسله الجديد أيضًا سيد الناس تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ووجه سعد رسالة لوم إلى مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرج قائلا: الله يسامحك يا سطا، ارتحت كده يا عم، أديك عومت العالم في نهر من الأكاذيب!

إش إش وفهد وأثينا

كانت بداية حرب البروموهات وأرقامها الخيالية مع الفنانة مي عمر التي إحتفلت بتحقيق برومو مسلسلها إش إش، بطولتها مع ماجد المصري وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي، تأليف وإخراج

زوجها محمد سامي 20 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط وكتبت عبر صفحتها علي الفيسبوك: البرومو الرسمي لمسلسل إش إش يتخطى حاجز الـ 20 مليون مشاهدة في 24 ساعة!



والفنان أحمد العوضي عبر عن سعادته بوصول مشاهدات برومو مسلسله فهد البطل إلى 34 مليون مشاهدة وكتب على صفحته الشخصية على فيسبوك: اخواتي العشق خلو برومو فهد البطل 34 مليون.. استنوا 30 مسابقة في رمضان.. خراب! ومسلسل فهد البطل تشارك فيه ميرنا نور الدين ولوسي وكارولين عزمي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

كما أعلن الفنان مصطفى شعبان عن تحقيق برومو مسلسل حكيم باشا بطولته مع سهر الصايغ ورياض الخولي ودينا فؤاد أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وهو تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد آمين.

وكان الفنان عمرو سعد أيضا قد احتفل هو الآخر بتحقيق برومو مسلسله سيد الناس المقرر طرحه في رمضان المقبل 10 ملايين مشاهدة وذلك عبر صفحته على الفيسبوك فقال: إعلان مسلسل سيد الناس حقق 10 ملايين مشاهدة في أقل من يوم، المسلسل بطولة إلهام شاهين وريم مصطفى وخالد الصاوي، تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.



وكذلك نشرت الشركة المنتجة لمسلسل أثينا ومالكتها الفنانة ريهام حجاج على حسابها الخاص على موقع إنستغرام أن برومو المسلسل الذي تلعب بطولته ريهام حجاج مع أحمد مجدي ومحمود قابيل، تخطت مشاهداته الـ 10 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، هو تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

لا تنخدعوا

أخيرًا كما ذكرنا من قبل فإن هذه الحرب والصراع بين أغلب النجوم على أرقام بروموهات المسلسلات والبرامج، ليست بجديدة ولكنها ازدادت وتطورت بشكل غير مسبوق في الأعوام الثلاثة الأخيرة واتخذت أشكالًا جديدة ومختلفة.

بفعل التطور الرهيب في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أضحت تلعب دورًا فعالًا جدًا في معظم القضايا والقرارات التي يتم اتخاذها سواء على المستوى الشخصي أو العام!



وإزاء كل هذا أقول لحضراتكم لا تنخدعوا أو تتأثروا بمثل هذه الحروب المفتعلة والأرقام التي أغلبها مضروبة ومدفوعة الأجر، بغرض الدعاية واجتذاب أكبر عدد من المشاهدين لهذه الأعمال، خاصة وأن معظمها كما أتوقع أعمال عادية بل متوسطة المستوى وأقل أيضًا! وسوابق نجومها وصناعها تشير إلى ذلك، حيث تعاني صناعة الدراما في مصر من تراجع شديد على مستوى المضمون المقدم وحتى على مستوى التمثيل.



ومن ثم فالأرقام الفلكية عن بروموهات المسلسلات والبرامج المقرر عرضها في رمضان المقبل إن شاء الله، لا تعكس قيمتها ولا جودة مضمونها، وليست دليلًا وصكا لتوقع نجاح هذه الأعمال وتفوقها على باقي الأعمال قبل انطلاقها، ولا تعطي حتى مؤشرًا حقيقيًا على حجم مشاهداتها والإقبال عليها عند عرضها.

وكل عام وحضراتكم بألف خير.

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