الجمعة 10 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد داود يكتشف عملية غسيل أموال في "الشرنقة"

أحمد داوود
أحمد داوود

يخوض الفنان أحمد داود السباق الرمضاني القادم بمسلسل الشرنقة الذي تعاقد عليه مؤخرًا.

ويعقد  داوود جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمود عبد التواب "توبة"، والسيناريست عمرو سمير عاطف لمناقشة الخطوط العريضة للعمل.

ويجسد أحمد داود خلال أحداث مسلسل الشرنقة دور محاسب، ويتناول العمل قضايا غسيل الأموال، وخلال أحداث العمل يكتشف شريف الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود عملية غسيل أموال في الشركة التي يعمل بها وتنقلب أحداث العمل رأسا علي عقب.

وتشارك في بطولة العمل الفنانة مريم الخشت التي تلعب دور زوجة داود، ويحدث بينهما خلافات خلال أحداث العمل.

ويتكون مسلسل الشرنقة من 15 حلقة فقط، ويعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابة حلقاته بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالعمل.

أبطال مسلسل الشرنقة

وضمت القائمة المبدئية لأبطال مسلسل الشرنقة كلًا من أحمد داود ومريم الخشت، وياسر عزت، وصبرى فواز، وعمرو وهبة وعلى الطيب، وآخرون، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة.

ويعرض للفنان أحمد داود  حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم الهوى سلطان، الذي يشارك في بطولته مع منة شلبي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة صداقة تتحول إلى حب بين شاب يدعى "علي" يجسد دوره أحمد داود وفتاة تدعى "سارة" تجسدها منة شلبي، ويشمل تجسيد حياتهم المهنية والشخصية بشكل مثير.

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