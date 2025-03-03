شباب كفر الشيخ تطلق مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم احتفالًا بشهر رمضان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتستهدف المسابقة أبناء المحافظة من مختلف الإدارات الفرعية، وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة المديرية لتعزيز الأنشطة الدينية والثقافية خلال الشهر الكريم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة ستقام على مستويين: الأول لحفظ القرآن الكريم كاملًا، والثاني لحفظ نصف القرآن، مع اشتراط الالتزام بأحكام التجويد أثناء التلاوة، ووتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتحفيزهم على تحسين تلاوتهم وفقًا لقواعد التجويد الصحيحة.

تفاصيل مشاركة الإدارات في المسابقة

وأوضح "محروس" أن كل إدارة فرعية ستشارك بخمسة متسابقين، حيث سيتم التنافس على مستوى الإدارات الفرعية أولًا، قبل أن يتم تصعيد الفائزين الخمسة الأوائل للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المحافظة، ومن المقرر إقامة فعاليات المسابقة بمركز شباب كفر الشيخ يوم 12 مارس المقبل، بحضور لجنة تحكيم متخصصة لاختيار الفائزين وفق معايير دقيقة تشمل الحفظ والتجويد وحسن الأداء.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تأتي في إطار خطة المديرية لنشر القيم الدينية والتربوية بين الشباب وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله خلال شهر رمضان، كما سيتم منح جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى في المستويين، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في حفظ القرآن وإتقانه.

وتُقام المسابقة تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة دقيقة من صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات بالمديرية، بالإضافة إلى متابعة مستمرة من مديري الإدارات الفرعية لضمان سير الفعاليات وفق الخطة المحددة.

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