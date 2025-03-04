الثلاثاء 04 مارس 2025
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لوقف استغلال المشاهد، خبير دولي يوجه رسالة للمسلماني بشأن فوضى إعلانات مسلسلات رمضان

رسالة للمسلماني بشأن
رسالة للمسلماني بشأن فوضى إعلانات مسلسلات رمضان، فيتو

إعلانات شهر رمضان، وجه الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الغذاء والحبوب، رسالة إلى أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن الفقرات الإعلانية التي تتخلل مسلسلات شهر رمضان، بعد أن غطت الفقرات الإعلانية على المشاهد في الفنية، للمسلسلات، التي تُعرض في سباق مسلسلات رمضان.

رسالة للمسلماني بشأن فوضى الإعلانات

واقترح الدكتور نادر نور الدين في رسالته لـ أحمد المسلماني عمل 6 أشياء، لضبط ما وصفه بـ "فوضى الإعلانات واستغلال المشاهد"، حتى لا يتم مشاهدة المسلسل أو البرنامج وغيرها في أضعاف وقته.  

 

أحد إعلانات شهر رمضان، فيتو
أحد إعلانات شهر رمضان، فيتو


وقال الدكتور نادر نور الدين، في رسالته لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إعلانات شهر رمضان: "الصديق أحمد المسلماني.. لضبط فوضى الإعلانات واستغلال المشاهد ومشاهدة المسلسل أو البرنامج أو الفيلم في ثلاثة وأربعة أضعاف وقته، أقترح تنظيم الإعلانات على الوجه التالي: 

١- لا تزيد الفقرة الإعلانية عن خمس دقائق لكل ١٥ دقيقة مادة فيلمية.

٢- لا يكرر الإعلان في نفس الفاصل.

٣- لا تزيد مدة الإعلان عن ٣٠ ثانية.

٤- لا يذاع الإعلان بعد تتر المقدمة أو قبل تتر النهاية لأنه خداع للمشاهد بأن البرنامج أو المسلسل أو الفيلم مستمر

٥- لا يظهر النجم أو بطل الإعلانات في أكثر من إعلانين فقط على نفس القناة.

٦- يتوقف إذاعة الإعلانات من منتصف الليل وحتى السابعة صباحا في غير أوقات رمضان.

الإعلانات تطغى على مسلسلات رمضان

جدير بالذكر أن العديد من الشركات تجد في شهر رمضان وجبة دسمة لبث الإعلانات التي تروج لمنتجها، وخاصة مع بدء إذاعة البرامج الترفيهية والمسلسلات الدرامية، التي تشارك في سباق مسلسلات رمضان، والتي تلاقي نسبة مشاهدة عالية بين الجمهور، وخاصة في مصر.

إعلانات رمضان تطغى على الدراما التليفزيونية، فيتو
إعلانات رمضان تطغى على الدراما التليفزيونية، فيتو

ويشير بعض خبراء الإعلام إلى أن الإعلانات التي تأتي بين فواصل مشاهد المسلسلات والبرامج طغت بشكل كبير على المادة الفنية والدرامية، التي يتم بثها من خلال الفضائيات، حتى باتت المسلسلات والفقرات الفنية عبارة عن إعلان لمدة 15 دقيقة، يتخلله مشهد من المسلسل لمدة لا تتجاوز 5 دقائق، الأمر الذي يصيب المشاهد بالملل والفتور.

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