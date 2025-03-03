نجوم كرة القدم في إعلانات رمضان.. ظهور أبو تريكة يثير الجدل.. محمد صلاح يخطف الأضواء بصحبة نانسي عجرم

شهد شهر رمضان الكريم الجاري ظهور عدد من نجوم كرة القدم بالإعلانات الخاصة بالشهر الكريم ومنهم من آثار ظهورهم العديد من الجدل بالوسط الكروي وأبرزهم الفرعون المصري محمد صلاح وأمير القلوب محمد أبو تريكة.

وشهدت إعلانات رمضان ظهور النجم أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد غياب دام لسنوات في ظل تواجده بدولة قطر ومنعه الدخول إلى مصر كما ظهر النجم محمد صلاح ونجلته مكة وأيضا مصطفى شوبير.

ظهور أبو تريكة في إعلان استاد الأهلي

شهد إعلان الأهلي الترويجي عن الاستاد الجديد، ظهور كابتن محمد أبو تريكة، اللاعب السابق للأهلي والمنتخب، والذي تصدر التريند، خاصة بعد ظهوره مع عدد من لاعبي الأهلي القدامى في الإعلان ومنهم عماد متعب ووليد سليمان وجلبيرتو ومصطفى عبده وعلي معلول وسيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين ومحمد شوقي ووائل جمعة.

ودشن النشطاء هاشتاجا لأبو تريكة، بسبب ظهور أبو تريكة على رأس القائمة في إعلان الأهلي، والذي سبب ارتياحًا بين جماهير الأهلي، كما ظهر محمد أبو تريكة في نهاية الفيديو قائلًا: "عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي، عاشت الأسامي".

وشهد ظهور أبو تريكة اختلاف بين جماهير الاهلي والزمالك من ناحية ومحبي ومعارضي أبو تريكة في أفكاره من ناحية أخرى.

وفسر العديد من النشطاء وجمهور الأهلي ذلك باحتمال قرب انتهاء أزمة أبو تريكة، مع أملهم بقرب عودة أبو تريكة لمصر.

وعلق البلوجر الأهلاوي عزت الصادوي فقال: "من أحبه ربه حبب فيه عبده هذا هو أبو تريكه الجميع سعيد بمجرد ظهوره في إعلان لاستاد الأهلي الجديد".

وقالت دكتورة هدير الجبالي: "أفضل إعلان ٢٠٢٥ علي الإطلاق نجوم الأهلي وأساطيره وملك قلوبنا الأوحد وذكرياتنا معاه.. حنين مش طبيعي ورجه في القلب.. أبو تريكة شكرًا القلعة الحمراء... عاشت الأسامي يا أهلي وتحية لكل الشهداء".

ظهور أبو تريكة في إعلان استاد الأهلى

وقال أحد النشطاء: “النهاية كمان مع أبو تريكة لا بجد فكرة ممتازة جدًا ويمكن ده أفضل إعلان أو أفضل فيديو ممكن تشوفه عمومًا لتسويق فكرة إستاد الأهلي.. وجود أبو تريكة أسعد قلوبنا كلنا بجد الأهلي عارف قيمة المخلصين.. شكرًا لكل حد تعب في الإعلان ده”.

أبو تريكة يظهر في إعلان الأهلي الجديد، فيتو

إعلان استاد الأهلي وظهور أبو تريكة، فيتو

أبو تريكة يعود للأهلي، فيتو

محمد صلاح وكيان بصحبة نانسي عجرم

وظهر الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني رفقة ابنته كيان في إعلان خاص باحدي شركات الاتصالات الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي

وشاركت النجم المصري في تقديم هذا الإعلان المطربة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم والتي قدمت أغنية جديدة بعنوان "تيجي نعيش" ضمن حملة إعلانية لإحدى الشركات ومعها ابنتها ليا.

مصطفى شوبير ووالدته إعلان اتصالات

وظهر حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير هو الآخر في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وفي أول لقطات شوبير في الإعلان يظهر وهو يتصدر لركلة جزاء وتتواجد والدته في المدرجات لتشجيعه وقب نجاحه في التصدي لركلة الجزاء يذهب إلى والدته في المدرجات ويقبل يديها ويحتفل معها.

إليسا يانكون إعلان توشيبا العربي



وكان لأبناء مشاهير الرياضة أيضًا دور في إعلانات شهر رمضان ومنهم ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ميشيل يانكون التي تدعى إليسا يانكون.

وتواجدت إليسا، في إحدى الإعلانات الخاصة باحدي الشركات المتخصصة في لأجهزة الكهربائية، رفقة خطيبها علي عثمان.



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