إيداع متهم بهتك عرض طالبة في الشرقية بمستشفى الأمراض النفسية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة بايداع شاب عشرينى متهم بالتعدي على طالبة أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق قاصدا من ذلك هتك عرضها مستشفى الأمراض النفسية لمدة 45 يوما ذلك لبيان مدى مسؤوليته عن أقواله وأفعاله وتصرفاته وقت ارتكاب الواقعة.

القبض على عامل متهم بمحاولة اغتصاب طالبة بالزقازيق

ترجع أحداث الواقعة للعام المنقضي 2024عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية اخطارا يفيد بإقدام شخص على الاعتداء على فتاة تدعى "ع.ع"20 عاما (طالبة) وهتك عرضها بالطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتوصلت تحريات المباحث إلى ان وراء ارتكاب الواقعة “إسلام.ع. ش”20 سنة (عامل) مقيم محافظة القاهرة، وتبين أنه فاجأ الطالبة المجني عليها بملامسة مواطن عفتها قاصدا من ذلك هتك عرضها دون رضاء منها ولاذ بالفرار هاربا إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه وتسليمه لرجال الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وأسند أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهم تعديه على الطالبة وهتك عرضها، حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق على النحو المبين بالتحقيقات.

تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية

علي الجانب الاخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

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