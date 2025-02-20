قرار من جنايات الشرقية بشأن المتهم بهتك عرض زوجة شقيقه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار هيثم الضوي رئيس المحكمة متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لإدانته بالتعدي على زوجة شقيقه وهتك عرضها بالقوة بدائرة مركز شرطة بلبيس.

هتك عرض زوجة شقيقه..تفاصيل قضية هزت بلبيس

ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024 عندما أحالت النيابة العامة بالشرقية “م.ر” مقيم بإحدى قرى مركز بلبيس إلي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بالتعدي على زوجة شقيقه"ن.أ"وهتك عرضها بالقوة بإحدى قرى مركز بلبيس.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، حيث دلف إلى منزلها حال نومها وقام بكتم أنفاسها مهددا إياها بسلاح أبيض (سكين) وقام بملامسة مواضع عفتها قاصدا من ذلك هتك عرضها كرها عنها.

تمكنت القوات من القاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات ثم أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة التحرش الجنسي..عاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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