تركيب كشافات إنارة بالمريس في الأقصر استجابة لشكاوى الأهالي (صور)

أعلن علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر بتركيب كشافات إنارة حديثة بجزيرة أرمنت وقرية المريس لرفع كفاءة مستوى الإنارة بالقرية.

استجابة لمطالب أهالي قرية المريس في الأقصر بتركيب كشافات إنارة



وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن ذلك يأتي في إطار استجابة محافظ الأقصر الفورية لمطالب أهالي قرية المريس خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده المحافظ بالقرية، والتي من بينها دعم القرية بكشافات إنارة جديدة.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن سرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين في مختلف المراكز والمدن، بما يساهم في تحسين جودة الحياة ورفع الأعباء عن كاهلهم.

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