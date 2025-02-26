استعدادات مكثفة بمياه القناة لاستقبال شهر رمضان

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن الاستعدادات المكثفة في جميع قطاعات ومناطق بإقليم محافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لاستقبال شهر رمضان المبارك، والمتمثلة في أعمال الغسيل والتطهير للمروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بالمحطات.

مراعاة أوقات الذروة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحي، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.



تنفيذ خطة متكاملة للصيانة الدورية

وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم تنفيذ خطة متكاملة تشمل أعمال الصيانة الدورية، وتطهير مراحل تنقية مياه الشرب في جميع محطات الإنتاج " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى فحص أجهزة التحكم والتشغيل، بجانب صيانة الطلمبات والمولدات الكهربائية ومحابس المياه وشبكات التوزيع، مشددًا على تطبيق نظم التشغيل القياسية لضمان عدم انقطاع مياه الشرب علي مدار الساعة.

مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سوء مياه الشرب أو الصرف وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور والمتابعة الميدانية المستمرة علي جميع محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي والشبكات، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي، وغسيل الشبكات، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار الـ٢٤ ساعة في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمة مميزة لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، وتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة كافة الأحداث.



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