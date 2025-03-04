الإسكان: بدء تنفيذ خطوط المياه والصرف الرئيسية بالعبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ المرافق بالخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي بمجاورات (2، 3، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك تمهيدًا لتسليم الأراضي إلى المواطنين بعد توفيق أوضاعها.

وأكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لأعمال المرافق في المناطق المضافة للمدن الجديدة، وكذا تسريع عملية تقنين أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعدد من المدن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير المدن الجديدة واستكمال أعمال البنية التحتية للأراضي المضافة.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل مد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة للطرق لضمان توافر مختلف الخدمات الأساسية بالمنطقة، وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة متكاملة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدينة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بمراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جاهزية الأراضي للتسليم فور انتهاء أعمال المرافق وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة إلى المدينة بصورة متكاملة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا التزام الجهاز باستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية وفق أعلى المعايير ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9/3/2025، وحتى يوم الثلاثاء 25/3/2025، في مواعيد مقررة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان، على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمدينة ناصر الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى الثانى، المجاورة الثالثة، والمخصصة بالقرعة العلنية، القطع من 2: 25، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 12/3/2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 13/3/2025.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 126: 150، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 176: 200، يوم الثلاثاء 18/3/2025، والقطع من 201: 225، يوم الأربعاء 19/3/2025، والقطع من 226: 242، يوم الخميس 20/3/2025، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23/3/2025: الثلاثاء 25/3/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وعقد وزير الإسكان ، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مشتركًا بمقر وزارة البترول، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئات التابعة لهما، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتلبية احتياجات المشروعات العمرانية من المنتجات البترولية.

وأكد الوزيران أهمية العمل التكاملي الجاري والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في دفع المشروعات التي تحقق مردودا مباشرا على المواطنين، خاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وأشارا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مثمرة وتنسيقا إيجابيا، سيتم البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك.

وتناول الاجتماع التعاون والتكامل في مشروعات مد شبكات البنية التحتية للغاز الطبيعي في منطقة غرب مدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق العاصمة التي ستخدم ما يناهز 30 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدينة، وذلك ضمن جهود وزارة البترول لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي كخدمة حضارية للمواطنين، بالتنسيق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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