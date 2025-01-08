رئيس جامعة دمياط يتابع سير الامتحانات بكليتي الحقوق والهندسة

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، زيارة تفقدية للجان الامتحانات بكليتي الحقوق والهندسة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية ومدى انتظامها.

وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025،

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث بدأت الجولة بتفقد كلية الحقوق وكان في استقبالها الأستاذ الدكتور سمير الجمال عميد الكلية، ثم انتقل رئيس الجامعة لمتابعة سير الامتحانات في كلية الهندسة.

رئيس جامعة دمياط يتابع سير العملية الامتحانية بكليتي الحقوق والهندسة

رئيس جامعة دمياط يؤكد على أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة

وخلال جولته، أكد رئيس الجامعة على أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة تساهم في تحقيق العدالة وتيسير العملية الامتحانية للطلاب، مشيدًا بجهود كافة العاملين في الكليتين لضمان سير الامتحانات بشكل منظم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.