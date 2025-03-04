الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

استقرار الحالة الصحية لنقيب الممثلين أشرف زكي

د.أشرف زكي، فيتو
د.أشرف زكي، فيتو

استقرت الحالة الصحية لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

كان "زكي"  أسعف مساء أمس إلى إحدى المستشفيات وخضع للرعاية الطبية، بعد متاعب صحية طارئة.

زوجة نقيب الممثلين روجينا حرصت على طمأنة الجمهور على صحة زوجها، مؤكدة عبر حسابها على تطبيق أنستجرام، حيث بدا قيد المتابعة، وأرفقت بالصورة: “الحمد والشكر لله..سلامتك يا أشرف”.

روجينا نطمئن الجمهور على صحة زوجها أشرف زكي، فيتو
روجينا نطمئن الجمهور على صحة زوجها أشرف زكي، فيتو

وفي وقت سابق..أعلن مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، تنظيم مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة بدورته الأولى والتي حملت اسم الدكتور أشرف زكي، بإشراف المخرج محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان ومدير مسرح نهاد صليحة. 

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لدكتور أشرف زكي روجينا أكاديمية الفنون
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